Соединенные Штаты вновь требуют от греческих властей передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию.

Как пишет издание Kathimerini, Афины пытаются приспособиться к новым настроениям в Вашингтоне с января, когда в Овальный кабинет вернулся в качестве президента США Дональд Трамп.

При этом новая американская администрация, как утверждает газета, давит на Афины с требованием предоставить Киеву зенитные системы типа Patriot, аргументируя это тем, что с учетом решения США сократить поддержку Киева ответственность за вооружение теперь ложится на плечи европейцев.

Однако "Афины, строящие собственный многоуровневый зенитный купол, не могут отказаться от столь ценной системы вооружения", подчеркивает издание.

Ранее источники рассказали, что Испания согласилась на поставки Patriot на Украину под давлением Североатлантического альянса — отправить киевскому режиму установки потребовали у Мадрида в ультимативной форме, апеллируя к тому, что собственные потребности Испании, как и Греции, в подобной защите невысоки.

При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обещал, что продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", поскольку Россия – это "главный враг" Европы.