Президент Украины Владимир Зеленский может решиться устроить теракт или массированную атаку по территории России 9 Мая. Также лидер киевского режима может ударить по Украине, чтобы обвинить в этом российские войска. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Журналист напомнил, что в 2023 году украинский президент перенес День Победы на 8 мая «на западный манер». Также Коц отметил, что Зеленский пригласил в Киев на 9 мая европейских лидеров, чтобы «затмить торжественный Парад», который пройдет на Красной площади.

— <...> Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное. Вроде массированного удара дронами, артобстрела, или теракта. Не исключено, что и по своей территории. Просто, чтобы привычно обвинить в этом Россию, — написал военкор в своем Telegram-канале.

На Украине предупредили о провокациях от Зеленского на День Победы

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. В Кремле подчеркнули, что Украина должна последовать примеру перемирия, предупредив, что в случае нарушений со стороны Киева российские войска дадут адекватный ответ.