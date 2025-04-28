Пакистан: вторжение Индии неизбежно

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что военное вторжение Индии в его страну является неизбежным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам Асифа, Индия «неизбежно» нападет на Пакистан. Как объяснил министр, в последнее время риторика индийской стороны заметно ужесточается, а военные в стране уже якобы проинформировали власти о возможности нападения. Каких-либо подробностей по этой теме Асиф не предоставил, однако министр подчеркнул, что Исламабад начинает принимать соответствующие «стратегические решения».

«Мы укрепили наши силы, потому что это сейчас неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты», — заявил он.

Ранее в долине Кашмира произошло боевое столкновение между армиями Индии и Пакистана.