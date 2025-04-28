В Грузии начались учения войск НАТО

В Минобороны Грузии заявили о начале командно-штабных учений «НАТО — Грузия — 2025» с участием стран альянса. Об этом сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

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Маневры стартовали в городе Крцаниси.

«Заместитель министра обороны Георгий Лилуашвили и офицер военной связи НАТО полковник Берат Тели поздравили грузинских и иностранных военнослужащих, участвующих в учениях», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны Грузии добавили, что учения пройдут на уровне бригад с компьютерной поддержкой. Их целью назвали обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством Грузии.

В январе представители Казахстана, Украины и Армении участвовали в заседании Военного комитета НАТО. Тогда же на встрече присутствовала делегация из Азербайджана.