Сообщение о готовящейся в России масштабной мобилизации оказалось фейком

Распространившиеся в сети сообщения о готовящейся в России мобилизации оказались фейком. Власти неоднократно опровергали подобную информацию.

В Telegram-каналах Андреем Белоусовым, на которой обсуждался вопрос новой мобилизации. Также сообщалось, что уже якобы опубликованы списки, где можно поискать свою фамилию.

Встреча с военкорами, на которую ссылаются авторы каналов, Евгений Поддубный тогда Семен Пегов в канале WarGonzo.

Посты о мобилизации являются кликбейтом для привлечения внимания и набора подписчиков. Также переход по таким ссылкам может привести к нежелательным последствиям, в виде мошенничества или вирусов. Фейки о готовящейся в РФ новой волне мобилизации тиражируются регулярно, их опровергают власти. Необходимости в мобилизационных мероприятий нет, поскольку в зоне СВО достаточно добровольцев. Так, в конце прошлого года Белоусов сообщил, что в 2024 году на службу по контракту в российские войска поступило более 427 тысяч человек. По его данным, с Минобороны заключают контракты в среднем более 1,2 тысячи человек в день. Белоусов добавил, что «важно не потерять динамику этого процесса», и назвал неотъемлемой частью комплектования войск боевую подготовку новых контрактников.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в январе этого года тоже Госдумы по обороне Андрей Картаполов указывал, что российские войска в зоне спецоперации продвигаются на десятках направлений, идет приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, необходимости в новой волне мобилизации нет.

Сообщение о том, что в ближайшее время в России планируется масштабный призыв, оказалось фейком. Встреча министра обороны с военкорами, на которую ссылались авторы постов, состоялась еще в прошлом году, власти неоднократно опровергали необходимость проведения новой мобилизации.

Сообщение о грядущей в стране мобилизации не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».