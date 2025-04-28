Боевики ВСУ показали, насколько плохая проходимость у броневика MaxxPro

Американские MaxxPro становятся абсолютно беспомощными, когда съезжают с асфальтовых шоссе на проселочные дороги, особенно осенью или весной, когда грунтовые дороги раскисают.

В социальных сетях появилось видео намертво засевшего заокеанского бронеавтомобиля, который невозможно вытянуть без помощи специального тягача. Вэсэушники знают, что долгое присутствие на одном месте обычно заканчивается прилетом дрона - камикадзе, управляемого через оптоволокно, или барражирующего боеприпаса "Ланцет". Удары таких средств поражения, как правило, приводят к фатальным результатам - списанию техники на металлолом.

Плохая проходимость обусловлена тем, что MaxxPro, весящий 14 тонн, имеют колесную формулу 4х4. Их специально создавали для патрулирования на магистралях с твердым покрытием. В ВСУ же их применяют как эрзац - бронетранспортеры с соответствующими результатами.