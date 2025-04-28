Как стало известно, курскую область освободили. Сразу после этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о том, что вооруженные силы КНДР принимали участие в операции. А сегодня президент РФ Владимир Путин лично выразил признательность корейскому народу за вклад в эту победу. Обозреватель Царьграда Андрей Пинчук узнал, почему именно сейчас было объявлено об этом.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.

По словам Пинчука, «довольно очевидно, почему это произошло сейчас». Как отметил он, «это то, что господин Трамп называет наличием или отсутствием тех или иных козырей». Пинчук подчеркнул, что у Украины нет этих козырей, то есть дополнительных аргументов, меняющих обстановку.

Несмотря на поддержку Запада, «за Украину воевать не хочет никто», утверждает обозреватель. По его словам, в этой ситуации «корейцы становятся важным фактором для Трампа».