Индия закупит французские истребители на замену российским

Правительство Индии подписало контракт на закупку во Франции 26 морских истребителей Rafale, сделка также включает в себя техническое обслуживание 36 французских истребителей, купленных девять лет назад. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики сообщает Bloomberg.

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Стоимость контракта составляет 7,4 миллиарда долларов. Из 26 самолетов четыре представляют собой двухместных учебно-тренировочные, а остальные 22 рассчитаны на одного пилота.

Новые самолеты разместятся на авианосце INS Vikrant. Индийское военное ведомство планирует заменить ими стареющий парк российских МиГ 29-К. В общей сложности Нью-Дели намерен выделить на перевооружение порядка 100 миллиардов долларов, при этом в приоритете у страны закупка западного оружия.

За последние годы доля вооружений российского производства на индийском рынке упала, по оценкам Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) с 72 процентов (2010-2014 годы) до 36 процентов (2020-2024 годы).

Ранее Министерство энергетики России предложило Индии заключить межправительственное соглашение о поддержке экспорта угля. Ведомство рассчитывает с помощью твердых экспортных контрактов смягчить кризис охвативший угольную отрасль. Вместе с тем эксперты не исключают, что Нью-Дели может ввести ограничения на импорт угля для поддержки собственной добычи.