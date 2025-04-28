Обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук заявил, что объявленное Россией майское перемирие имеет гуманитарные и политические аспекты. По его словам, от предыдущего пасхального это перемирие отличается тем, что Киев потерял свой «важный козырь» - Курская область теперь полностью освобождена.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое будет действовать в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие продлится «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». Все боевые действия будут приостановлены.

Россия рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. В то же время в Кремле предупредили, что в случае нарушений перемирия Украиной российские войска дадут «адекватный и эффективный ответ».

«Что означает перемирие? <…> Возможность День Победы встретить в тишине и дать такую возможность даже не столько солдатам на фронте, потому что солдаты как были на боевых постах, так и останутся, сколько мирному населению», - так эту новость прокомментировал Пинчук.

Он напомнил, что параллельно между Россией и США, а также Украиной и США ведется сложный диалог. По версии автора статьи, перемирие также стало ответом на заявления президента США Дональда Трампа.