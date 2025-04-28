Главком ВСУ Александр Сырский заявил о расширении работы по набору молодых граждан в украинскую армию.

Об этом пишет РИА Новости.

«Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооружённых силах граждан в возрасте 18—24 лет», — цитирует агентство Сырского.

По его словам, проект по набору контрактников в возрасте от 18 до 24 лет уже активно реализуется в 24 бригадах ВСУ. В рамках проекта также усиливаются группы инструкторов и предпринимаются шаги для повышения мотивации молодых контрактников.

Ранее 19-летний украинский военнопленный Николай Чебанов рассказал, что ВСУ ещё до спецоперации готовили 16-летних курсантов, чтобы отправить их в зону боевых действий.