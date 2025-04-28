США не дали одной стране отправлять танки Украине

Австралия не может отправить Украине обещанные танки M1A1 Abrams из-за отсутствия соответствующего разрешения от Соединенных Штатов, сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на источники в министерстве обороны страны.

По их информации, при обсуждении соответствующей темы Канберра сталкивается "с сопротивлением" американской стороны. Кроме того, австралийские военные чиновники опасаются, что они могут оказаться "в крайне неловком положении" в случае достижения урегулирования, поделился подробностями автор публикации.

Неназванный представитель Минобороны Австралии заявил о сомнениях в том, что бывшая советская республика действительно хочет заполучить указанные боевые машины. Он объяснил это не очень хорошей защитой топливного бака Abrams в условиях "войны беспилотников".

Вместе с тем официально военное ведомство сообщило изданию, что Австралия придерживается намеченных сроков передачи танков украинской стороне уже в 2025 году и взаимодействует по этому вопросу с Киевом.

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Напомним, осенью 2024 года Канберра сообщила, что "подарит" вооруженным силам Украины 49 снимаемых с вооружения австралийской армии танков M1A1 Abrams американского производства. При этом речь шла о том, что часть из них нуждается в ремонте или может стать донорами для ремонта других боевых машин.