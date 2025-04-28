Российский боец рассказал об уничтожении блиндажа ВСУ противотанковой миной

Боец бежит через простреливаемое пространство к позициям противника. В руках у него - противотанковая мина. Прорвавшись сквозь шквал огня, штурмовик бросает ее в блиндаж, быстро отходит, но взрыва нет, мина не срабатывает. Невероятно, но боец возвращается к укреплению со второй миной. Снова преодолевает опасный участок. Снова швыряет тяжелый блин "тээмки" в блиндаж, отступает подальше. На этот раз фортификация вздыбливается в облаке дыма от мощного взрыва. Конечно, видео, снятое дроном, не передает того, что испытал штурмовик, доставивший заряд к позициям противника. Но он сам рассказывает корреспондентам "РГ", как все происходило.

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24-летний боец с позывным "Рокстар" - родом из Перми. Отслужил в морской пехоте. На СВО отправился добровольцем. Сейчас воюет в диверсионно-разведывательной штурмовой бригаде "Волки" добровольческого корпуса, возглавляет штурмовую группу. За то, что он дважды подобрался к вражескому укрепу, чтобы уничтожить его с помощью противотанковой мины, "Рокстара" представили к Ордену Мужества.

"Конечно, мама не хотела отпускать меня на СВО, ведь я единственный ребенок в семье. Но и я не мог не пойти. Я перед матушкой за это уже извинился. Сейчас она все понимает", - говорит "Рокстар".

Он воюет на Славянско-Краматорском направлении, участвует в штурмах. А самым сложным считает так называемую "открытку" - степные участки местности с редкими лесополосами, где сложно найти надежное укрытие.

"В городских боях все же проще приблизиться к противнику при штурме", - объясняет штурмовик.

На одном из таких открытых участков продвижение российских бойцов застопорилось из-за украинского укрепрайона, состоящего из системы блиндажей и переходов между ними. Гарнизон укрепа снабжали боекомплектом и провизией с помощью дронов, и он был как кость в горле при штурмовых атаках.

"Поступила задача приблизиться к противнику с противотанковой миной, уничтожить блиндаж и закрепиться на занятых позициях, - спокойно, без тени волнения рассказывает молодой парень. - Саперы подготовили мину, прикрепили ручку, чтобы было удобнее ее переносить. Установили запальный огнепроводный шнур. Его скорость горения - сантиметр в секунду, так что можно рассчитать время и отрезать необходимое количество шнура. Потом подбираешься с миной к позициям, как на гранате дергаешь кольцо, которое запускает реакцию, забрасываешь мину, пока горит шнур, отбегаешь на безопасное расстояние. И происходит большой "Бум"".

"Рокстар" признается, что испытывал чувство гордости от того, что именно ему доверили важную и опасную миссию по уничтожению позиций противника. Штурмовой группе удалось пройти под обстрелом через минное поле. При этом помимо амуниции, брони, оружия и боекомплекта пришлось нести противотанковую мину. Сначала одну, потом вторую.

"Штурм прикрывали пулеметчики и артиллерия. Били по выявленным разведкой огневым точкам ВСУ. Еще забросили дымы, чтобы скрыть продвижение нашей группы. Но все равно по нам работали и из стрелкового оружия, и с АГСов (автоматических станковых гранатометов) с двух сторон. Когда стало понятно, что первая мина не сработала, я принес вторую", - говорит "Рокстар".

- А разве противник не заметил первую заброшенную в блиндаж мину и не догадался, что будет еще одна попытка?

- Вполне возможно, что нет. Я по себе знаю: когда сидишь во время боя под землей в укрытии, не всегда понимаешь, что и где упало. А может быть первую мину приняли за неразорвавшийся снаряд или какой-то обломок. Я старался действовать быстро и акуратно. Во второй раз все получилось: мина взорвалась.

Штурмовая группа закрепилась на захваченных позициях. По российским штурмовикам запоздало начали работать 120-е минометы противника, но это не помогло: подтянулись основные силы и в итоге укреп пал.

"Подобная тактика с использованием штурмовиками противотанковых мин сейчас применяется довольно часто. Этот способ хорошо себя зарекомендовал?", - интересуюсь я.

"Конечно, ведь с помощью такой мины один штурмовик может разнести в щепки целый укрепрайон. Да, это опасно. Но в любом бою каждая секунда - риск".

Пытаюсь представить, что испытывает человек, которому нужно под огнем вплотную подобраться к позициям противника и активировать заряд противотанковой мины с 7-8 килограммами тротила.

"Все происходит быстро, на инстинктах и наработанных навыках, - объясняет "Рокстар", - Главное, надо запомнить разработанный заранее маршрут и пройти точно по нему, не паникуя, не обращая внимания на беспилотники. Если на открытой местности начнешь паниковать, задумываться, отвлекаться на дроны, остановишься хоть на секунду, скорее всего, тебя задвухсотят или затрехсотят. И во втором случае после ранения вряд ли будет возможность быстро эвакуироваться".

Еще, по словам "Росктара", отправляясь на штурм, нужно экипироваться должным образом, чтобы и сохранить мобильность и не пренебрегать защитой.

"Например, был случай во время штурма, когда мы выбили противника с позиций. Над головой у меня вдруг что-то взорвалось, оказалось - это был сброс, но вражеской "птичке" помешала ветка на дереве, под которым я находился. Все осколки попали в каску, и она спасла мне жизнь, а по ногам и рукам ударила только древесная щепка. В другой раз заряд, сброшенный с дрона, разорвался в сантиметрах 20 от меня. Осколки попали в бруствер и в бронежилет, я остался цел".

"Рокстар" признается, что, будучи православным человеком, часто читает молитву в бою. И уже убедился в том, что штурмовика может уберечь высшая сила.