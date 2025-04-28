Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Lenta.ru

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Предотвращен воздушный удар ВСУ по России
© РИА Новости

Как уточнило ведомство, около 12:45 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник самолетного типа в Курской области. Район уничтожения дрона и возможные последствия на земле не раскрываются.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 28 апреля 115 беспилотников ВСУ. 102 из них сбили в Брянской области, 2 — в Крыму, еще по 1 — в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе повреждены семь жилых домов, еще один сгорел. В двух квартирах многоквартирного дома выбиты стекла. Кроме того, огнем уничтожены семь легковых машин. Известно об одном пострадавшем, еще одного человека спасти не удалось.

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