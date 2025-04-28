ВС ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 в небе над Украиной

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) сообщили о потере истребителя Су-27 при выполнении задания по поддержке войск и отражении атаки ударных беспилотников.

"Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексного боевого задания <...> был потерян истребитель Су-27 воздушных сил", - говорится в сообщении в телеграм-канале ВС ВСУ.

Причины потери самолета выясняются, отмечается, что летчик успел катапультироваться, впоследствии он был госпитализирован.

Ранее на Украине сообщали о гибели летчика истребителя F-16, однако не уточнялось, был ли потерян сам самолет. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя гибель летчика, заявила, что система распознавания воздушных целей до сих пор не отрегулирована на Украине.