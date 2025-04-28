Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

© Российская Газета

Как отметили в оборонном ведомстве, село было освобождено в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад".

Каменка располагается на берегу реки Оскол в Двуречанском районе Харьковской области.

За сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Запад" свыше 240 военных, добавили в Минобороны.