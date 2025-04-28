В Раде испугались превращения техники ВСУ в металлолом

Поставленная союзниками Киева техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратится в металлолом, если США прекратят оказывать республике военную помощь. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк в интервью Львов».

«На самом деле очень важно, чтобы та военная техника и вооружение в случае приостановки поставок боеприпасов и запасных частей к ним не превратилась в металлолом у нас на Украине», — сказал он.

При этом Цымбалюк добавил, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины.

Он также назвал большим вызовом для украинской армии возможную остановку помощи от Вашингтона. По словам депутата, чтобы избежать этого, Киеву необходима «глубокая дипломатическая работа» Министерства иностранных дел страны, а также деятельность со стороны парламента. Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа активно отслеживает все публичные заявления, сделанные на Украине, из-за чего иногда необходимо «сдерживать эмоции» и вести работу непублично.

Ранее стало известно, что США уже свернули всю помощь Украине в сфере кибербезопасности. Как сообщает Bloomberg, это ослабило защиту ключевых украинских систем от кибератак.