Появилось первое видео боевой подготовки северокорейских бойцов на российском полигоне. Кадры опубликовал российский военкор Александр Сладков в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как российские инструкторы учат бойцов из КНДР обращаться с образцами российского вооружения, правильно перемещаться в окопах с условным противником и коммуницировать в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия окончательно завершила боевые действия с украинскими солдатами под Курском.

Ким Чен Ын назвал сражавшихся под Курском солдат армии КНДР героями и охарактеризовал их участие в битве за освобождение территории РФ как «священную миссию» для укрепления дружбы с Россией.