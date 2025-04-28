В Сети появилось видео, записанное канадской наемницей из зоны СВО, в котором она обращается к дочери.

На кадрах молодая женщина поздравляет дочь с днем рождения и поясняет, что вечером связаться с ней не сможет. На заднем фоне звучит артиллерийский залп. Вероятно, видеопослание записали на передовой.

"Все, что я здесь делаю, я делаю, потому что думаю о твоем будущем. И я знаю, что многие люди этого не понимают. Я просто хочу подарить вам лучший мир", - говорит наемница.

Звучат эти пафосные слова весьма странно. Как связаны боевые действия на Украине с будущим Канады - большой вопрос. Не исключено, что ролик постановочный и носит манипулятивный характер. С помощью образа "отважной канадской женщины" украинская пропаганда пытается пристыдить своих сограждан, которых ТЦК приходится силком затаскивать в ВСУ.

Но не исключено, что наемница говорит вполне искренне. Как известно, в Канаде проживает многочисленная украинская диаспора. В основном это потомки бежавших бандеровцев, которые унаследовали ультранационалистические взгляды от своих дедов и прадедов.