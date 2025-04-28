Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли на вооружение захваченную под Курском бронемашину пехоты (БМП) Bradley. Об этом российские военнослужащие рассказали корреспонденту портала aif.ru.

Как сообщили военнослужащие, техника НАТО была захвачена в бою в селе Казачья Локня. Украинские военные пытались вести из нее огонь по бойцам ВС России, но последние подавили сопротивление ударным дроном.

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«Оказалось, что она [БМП] в нормальном состоянии (...) Наши кулибины местные достаточно быстро ее восстановили (...) Теперь парни с помощью этой машины обучаются и совершенствуются. Выходит, хоть и косвенно, но у нас получается бить врага его же оружием», — рассказали журналисту бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС России получили более 4000 единиц бронетанковой техники в 2024 году.