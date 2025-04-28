В сети появились кадры участия военных из КНДР в боях за курское село Плехово

runews24.ru

Военный корреспондент Александр Гармаев обнародовал фотографии военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Снимки появились после доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова Владимиру Путину, где отмечался вклад северокорейских солдат.

Появились кадры участия военных из КНДР в боях за курское село Плехово
© РИА Новости

В Telegram-канале военного корреспондента Александра Гармаева появились эксклюзивные фотографии, подтверждающие участие военнослужащих Корейской народной армии в боевых действиях на территории Курской области. На снимке, предположительно сделанном осенью 2023 года, запечатлены шесть северокорейских солдат в полной экипировке, а также седьмой человек с закрытым лицом, стоящие среди деревьев в лесополосе.

Публикация этих материалов последовала сразу после доклада начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину, в котором прямо упоминался вклад военных КНДР в освобождение курских территорий. Данные фотографии стали первым визуальным подтверждением этого сотрудничества, вызвав широкий резонанс в российских и зарубежных СМИ.

Эксперты отмечают, что появление таких кадров может свидетельствовать об углублении военного партнёрства между Москвой и Пхеньяном. Участие военнослужащих Корейской народной армии в боевых действиях на территории Курской области предоставило им уникальную возможность отработать тактику ведения современной войны в реальных условиях. По оценкам российских военных экспертов и военкоров, северокорейские бойцы продемонстрировали исключительную физическую подготовку, слаженность действий в подразделениях и выдающиеся морально-волевые качества, что значительно превосходит ожидания, пишет mo.tsargrad.tv.

Для российских войск поддержка со стороны КНДР оказалась стратегически важной в условиях протяжённой линии боевого сорикосновения. Как отмечает известный военный корреспондент Александр Коц, прибытие северокорейских подразделений позволило сохранить наступательный потенциал на других ключевых направлениях.

Военные новости
Александр Коц
Валерий Герасимов
Владимир Путин
Генштаб
Москва
Пхеньян