Военный корреспондент Александр Гармаев обнародовал фотографии военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Снимки появились после доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова Владимиру Путину, где отмечался вклад северокорейских солдат.

В Telegram-канале военного корреспондента Александра Гармаева появились эксклюзивные фотографии, подтверждающие участие военнослужащих Корейской народной армии в боевых действиях на территории Курской области. На снимке, предположительно сделанном осенью 2023 года, запечатлены шесть северокорейских солдат в полной экипировке, а также седьмой человек с закрытым лицом, стоящие среди деревьев в лесополосе.

Публикация этих материалов последовала сразу после доклада начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину, в котором прямо упоминался вклад военных КНДР в освобождение курских территорий. Данные фотографии стали первым визуальным подтверждением этого сотрудничества, вызвав широкий резонанс в российских и зарубежных СМИ.

Эксперты отмечают, что появление таких кадров может свидетельствовать об углублении военного партнёрства между Москвой и Пхеньяном. Участие военнослужащих Корейской народной армии в боевых действиях на территории Курской области предоставило им уникальную возможность отработать тактику ведения современной войны в реальных условиях. По оценкам российских военных экспертов и военкоров, северокорейские бойцы продемонстрировали исключительную физическую подготовку, слаженность действий в подразделениях и выдающиеся морально-волевые качества, что значительно превосходит ожидания, пишет mo.tsargrad.tv.

Для российских войск поддержка со стороны КНДР оказалась стратегически важной в условиях протяжённой линии боевого сорикосновения. Как отмечает известный военный корреспондент Александр Коц, прибытие северокорейских подразделений позволило сохранить наступательный потенциал на других ключевых направлениях.