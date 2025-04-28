В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент. Об этом пишет издание Economist, приводя слова украинского военного.

«Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас», — рассказал украинский разведчик.

ВСУ продолжают уступать российским войскам по всей линии фронта. В апреле глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от украинской армии.

В то время, как украинские войска пытаются удерживать позиции на фронте, президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров.

В США оценили итоги встречи Трампа и Зеленского

25 апреля Трамп подчеркнул, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что этот факт хорошо понимает и украинский президент Владимир Зеленский.