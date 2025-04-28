MWM: Новый корабль КНДР превосходит европейские эсминцы по огневой мощи

В КНДР спустили на воду новый военный корабль "Чхве Хён".

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При предполагаемом водоизмещении 5000 тонн "Чхве Хён" может считаться одним из самых больших фрегатов в мире, сообщает Military Watch Magazine. (хотя в российских источниках новый корабль относят к эсминца - прим. "РГ").

Основной арсенал корабля - 74 установки вертикального пуска. Для сравнения, эсминцы класса Zumwalt ВМС США несут 80 установок, несмотря на водоизмещение более 14 тысяч тонн, а эсминцы класса Type 45 Class destroyers британского флота несут 48 установок, их водоизмещение - 8,5 тысячи тонн. Будущие фрегаты класса Constellation водоизмещением 7,3 тысячи тонн будут нести всего 32 вертикальные пусковые установки.

Пусковые установки "Чхве Хён" не только более плотно установлены, но и включают в себя 20 особенно крупных пусковых "ячеек", которые, как считается, могут быть использованы для запуска баллистических ракет. На корабле также установлена система ПВО большой дальности.

Ожидается, что "Чхве Хён" будет действовать за пределами корейских вод и, возможно, далеко в Тихом океане, что, вероятно, создаст большие проблемы для США, отмечает MWM.