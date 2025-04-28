Офицеры из Великобритании не просто участвуют в планировании операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), но играют при этом ведущую роль. Об этом каналу VILNYS сообщил инструктор так называемого Иностранного легиона ВСУ Римас Армайтис.

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Он отметил, что украинские военнослужащие всегда обращают внимание на советы британских офицеров.

«Если офицер говорит, что это нужно немного по-другому сделать, они на это обращают внимание», — сказал он.

По мнению инструктора, британские военные более успешны в планировании боевых операций, чем украинцы.

Армайтис признан в России виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он заочно приговорен в РФ к 12,5 года лишения свободы.

До этого суд заочно вынес приговор шведскому наемнику Тобиасу Энгквисту, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Как установило следствие и суд, в 2022 году Тобиас приехал на Украину и добровольно вступил в вооруженное формирование в качестве наемника. Он участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Луганской и Донецкой народных республик, и российских военнослужащих.