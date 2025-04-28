Россия поставила Киргизии ЗРК С-300

Киргизия получила от России зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, сообщил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

Об этом пишут «Известия».

«У нас работает объединённая система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300», — приводит издание слова Иманкулова.

Отмечается, что комплексы уже находятся на территории Киргизии и могут быть продемонстрированы на военном параде в Бишкеке, приуроченном к 80-летию Победы.

Газета напоминает, что ЗРК работают в республике как элементы объединённой системы ПВО.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.