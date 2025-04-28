Залужный сделал заявление о природе войны

Развитие технологий полностью изменило природу войны, сделав старые виды орудий неэффективными, а глубокие маневры или удары на оперативную глубину невозможными. Об этом на Форуме оборонных технологий Украина — Великобритания заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Лондоне Валерий Залужный, передает Telegram-канал «Политика Страны».

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«На оперативном уровне война вообще зашла в тупик. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможны. В значительной степени из-за того, что противоборство между беспилотными системами с одной стороны и средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны с другой продолжается», — сказал он.

Экс-главком ВСУ подчеркнул, что со временем даже действия малых высокомобильных и технически оснащенных тактических групп, скоординированных с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) стали неэффективны. По его словам, сейчас война «зашла в глухой угол».

Ранее Залужный заявил, что армии стран Запада обречены на разгром в случае реального конфликта. Бывший главком отметил, что они «спали слишком долго», а опыт ВСУ может помочь западным странам выжить.