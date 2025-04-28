Дрон "Князь Вандал Новгородский" начали производить в трех регионах России

В трех российских регионах начали серийно производить оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский". Там на предприятиях развернули франшизные сборочные цеха.

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Об этом сообщил генеральный директор разработавшего дрон научно-производственного центра Алексей Чадаев, пишет ТАСС. Он отметил, что есть типовое решение для сборочного цеха, которое обеспечивает, условно, сборку одной тысячи дронов "Князь Вандал Новгородский". Это только в одну смену. А если работать в две, то производство дронов можно увеличить в два раза - до двух тысяч.

"Князь Вандал Новгородский" - FPV-дрон с оптоволоконной связью. Разработан в научно-производственном центре "Ушкуйник". Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Его активно применяют в зоне спецоперации.

"РГ" уже писала о том, что авторы дрона "Князь Вандал Новгородский" готовят к выходу еще одну новинку. Скоро на фронте появится беспилотник с рукой на основе бионического протеза.