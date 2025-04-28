Российским военным в районе освобожденного села Горналь Курской области удалось найти натовское оружие, в том числе ни разу не использованный пулемет. Об этом рассказал «Известиям» командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. 26 апреля было официально объявлено о возвращении курского села Горналь - последнего населенного пункта, остававшегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Апостола, на это направление Киев кинул «достаточно элитные подразделения», в том числе 82-ю десантно-штурмовую бригаду и силы специальных операций.

«Противник был достаточно серьезно укреплен на территории Горналя, поскольку в ходе штурмовых действий мы вскрыли не один пулеметный взвод, не один укрепительный блиндаж», - пояснил командир 22-го мотострелкового полка.

Он отметил, что среди захваченных трофеев - ни разу не использованный пулемет 7,62-миллиметрового калибра и пулемет Браунинга калибра 12,7 мм. Кроме того, был обнаружен запакованный индивидуальный рацион питания шведского производства. Также удалось взять в плен нескольких поляков.

При этом бойцы 56-го полка ВДВ в полевых условиях восстанавливают шведский БТР, а саперы продолжают разминирование, пояснил корреспондент издания Эмиль Тимашев.