Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал информацию о более 100 перехваченных и уничтоженных украинских БПЛА над Брянской областью.

© Московский комсомолец

Он заявил, что попытка ВСУ пробить дронами новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной системой противовоздушной обороны России.

Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале: «Оказалась блокированной нашими ПВО».

Ранее в Минобороны РФ сообщили: российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА. Уточнялось, что 102 из них - над территорией Брянской области.