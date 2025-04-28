Попытка Киева пробить новый коридор для ударов была блокирована ПВО
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал информацию о более 100 перехваченных и уничтоженных украинских БПЛА над Брянской областью.
Он заявил, что попытка ВСУ пробить дронами новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной системой противовоздушной обороны России.
Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале: «Оказалась блокированной нашими ПВО».
Ранее в Минобороны РФ сообщили: российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА. Уточнялось, что 102 из них - над территорией Брянской области.