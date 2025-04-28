В Белгородской области в районе границы бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненых сослуживцев и пытались бежать в Сумскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В районе государственной границы южнее Поповки несколько ВСУшников, бросив раненных "побратимов", попытались сбежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими операторами БпЛА», — говорится в сообщении.

Там добавляется, что командование украинской армии требует от личного состава не прекращать попыток ведения наступательных действий на этом участке фронта, несмотря на большие потери. Это необходимо противнику, чтобы попытаться легитимизировать заявления Владимира Зеленского об «удержании ВСУ позиций в Белгородской области».

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Поповке Белгородской области. Бойцы ВС России, по его данным, ведут поиск и ликвидацию отдельных украинских военнослужащих, которые скрываются в лесополосах приграничья.