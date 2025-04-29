МО РФ: силы ПВО за вечер и ночь уничтожили над Россией 91 беспилотник

Этой ночью силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 11 беспилотников было перехвачено над Рязанской областью, восемь — над Нижегородской, семь — над Орловской, по четыре — над Крымом и акваторией Чёрного моря, по два — над Московским регионом и Белгородской областью и ещё по одному — над Калужской и Брянской областями.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников самолётного типа над восемью регионами России и Чёрным морем. Об этом утром 29 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Большую часть БПЛА перехватили над территорией Рязанской области — 11. Восемь беспилотников ликвидировали над Нижегородской областью, семь — над Орловской, по четыре — над Крымом и акваторией Чёрного моря, по два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Брянской областями.

Всего начиная с 20:00 до 06:00 мск над Россией был сбит 91 вражеский БПЛА: 40 — над Курской областью, 12 — над Орловской, 11 — над Рязанской, восемь — над Нижегородской, семь — над Чёрным морем, шесть — над Крымом, три — над Белгородской областью, два — над Московским регионом и по одному — над Калужской и Брянской областями.

В Рязанской области, по данным губернатора Павла Малкова, пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.

Без последствий также обошлось в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. Украинские БПЛА были сбиты над территориями двух районов региона.

Жертв и разрушений удалось избежать в Орловской области. Как позже рассказал глава региона Андрей Клычков, один из вражеских дронов был сбит над территорией музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

«К счастью, его обломки упали на открытое пространство между домом-музеем И.С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия орловского писателя не пострадало. После обследования места происшествия и заключения об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей музей снова будет работать в штатном режиме», — уточнил чиновник.

О последствиях ночной атаки также отчитался оперштаб Белгородской области. Так, в Белгородском районе в селе Бессоновка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены четыре автомобиля, одно домовладение, три надворные постройки и линия электропередачи на территории частного домовладения. Рано утром в районе села Никольское дрон ВСУ также ударил по легковому автомобилю, повредив транспортное средство.

В Краснояружском районе в хуторе Савченко вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены частный дом и легковой автомобиль. В Грайворонском муниципальном округе в городе Грайвороне БПЛА также сбросил взрывные устройства на гражданскую инфраструктуру — повреждены пять автомобилей и частное домовладение. В Валуйском муниципальном округе в хуторе Дубровки повреждено нежилое домовладение.

Кроме того, вечером в региональном оперштабе сообщили, что при выполнении боевых задач пострадали трое бойцов подразделения «Орлан». Военные получили ранения в результате детонации дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка. С минно-взрывными травмами и баротравмами их доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Калужской области силы ПВО ликвидировали беспилотник на территории Жуковского района, заявил губернатор Владислав Шапша. На место происшествия выехала оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Без раненых и разрушений также обошлось в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, оперативные и экстренные службы работают на местах.