Названо число вражеских БПЛА, атаковавших РФ ночью

Силы ПВО за ночь уничтожили 115 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщает Минобороны России.

«За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников в регионе нанесён ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Кроме того, в Брянске погиб один человек, ещё один получил ранения.