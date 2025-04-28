Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 115 БПЛА над регионами России

RT на русском

Силы ПВО за ночь уничтожили 115 украинских беспилотников над регионами России.

Названо число вражеских БПЛА, атаковавших РФ ночью
© РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников в регионе нанесён ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Кроме того, в Брянске погиб один человек, ещё один получил ранения.

Военные новости
Александр Богомаз
Минобороны России
Брянск