Названо число вражеских БПЛА, атаковавших РФ ночью

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 115 БПЛА над регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 115 украинских беспилотников над регионами России.
Об этом сообщает Минобороны России.
«За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников в регионе нанесён ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.
Кроме того, в Брянске погиб один человек, ещё один получил ранения.