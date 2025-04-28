Алаудинов: большинство участников операции "Поток" находятся на лечении

Большинство бойцов спецназа "Ахмат", участвовавших в операции "Поток" по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

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"Большинство до сих пор находится на излечении", - отметил он.

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Алаудинов рассказал, что проведенное в трубе время оказало большое воздействие на внутренние органы - поражены легкие, дыхательные пути. Назначенное бойцам спецназа лечение даст свой результат, подчеркнул он.

Некоторые из бойцов уже вернулись в строй, добавил Алаудинов. 13 апреля на выставке в Курске представили личные вещи участников операции "Поток", в том числе их форму, шевроны, кислородные маски и электросамокаты.

Выставка приурочена к месяцу со дня освобождения Суджи, которая перешла под контроль российских военных. В операции по проникновению в тыл врага по подземному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей шесть суток. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам, которые ни о чем не подозревали.