ТАСС: ВСУ выстраивают в Сумах несколько линий обороны

Подразделения Вооруженных сил Украины в Сумах выстраивают несколько линий обороны. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В ВСУ действительно готовят Сумы к боевым действиям. В настоящее время противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную "фортецию" (крепость - прим. ТАСС). Характерно, что противник ведет активные оборонительные действия, стачивая свою личную силу в бессмысленных "мясных штурмах", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что солдаты Вооруженных сил Украины в Сумской области возводят во всех тыловых районах фортификационные сооружения.