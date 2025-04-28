Ми-28НМ группировки "Юг" уничтожил пункт дислокации ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск "Юг". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что, согласно докладу разведки, в результате удара пункт дислокации ВСУ был уничтожен. 23 апреля экипажи штурмовых самолетов Су-25 Военно-воздушных сил России нанесли удары по бронетехнике ВСУ в зоне, контролируемой "Южной" группировкой войск. В Минобороны уточнили, что экипажи выполняли пуски ракет парами с небольших высот.