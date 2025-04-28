Мировые военные расходы в 2024 году выросли на рекордные 9,4%

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли $2,718 трлн, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Это самое большое в годовом исчислении увеличение со времен окончания холодной войны, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в новом докладе.

Как отмечают эксперты института, военные расходы стали больше во всех регионах мира, при этом особенно быстрый рост наблюдался в Европе и на Ближнем Востоке. На долю пяти стран - США, Китая, России, Германии и Индии - пришлось 60% общемирового объема военных затрат, а совокупные расходы составили $1,635 трлн. Всего в 2024 году 15 стран с крупнейшими расходами на оборону увеличили их. Направляемая на военные нужды доля мирового ВВП в прошлом году выросла до 2,5%.

"Более 100 стран увеличили свои военные расходы в 2024 году.

Поскольку правительства все больше внимания уделяют военной безопасности, часто за счет других статей бюджета, экономические и социальные компромиссы могут иметь значительные последствия для общества в течение многих лет", - прокомментировал доклад научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений СИПРИ Ксяо Лян.

Расходы России и Украины

Военные расходы РФ достигли в 2024 году, по оценке СИПРИ, $149 млрд, что на 38% больше, чем в 2023 году, и вдвое превышает уровень 2015 года. Прошлогодний объем составил 7,1% ВВП и 19% всех бюджетных расходов, отмечает институт.

Военные расходы Украины выросли в прошлом году на 2,9%, до $64,7 млрд. Их объем равен 43% российских ассигнований на военные нужды. Они составили 34% ВВП, что поставило Украину по военной финансовой нагрузке на первое место в мире, сообщает СИПРИ.

"В настоящее время Украина направляет все свои налоговые поступления на нужды армии. В условиях столь ограниченного бюджетного пространства Украине будет сложно продолжать наращивать военные расходы", - отметил старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений СИПРИ Диего Лопес да Силва.

Европа, НАТО и США

Военные расходы в Европе (включая Россию) выросли на 17%, до $693 млрд. "Поскольку война на Украине продолжается уже третий год, военные расходы продолжают расти по всему континенту, в результате чего европейские военные расходы превышают уровень, отмеченный в конце холодной войны. Все европейские страны увеличили военные расходы в 2024 году, за исключением Мальты", - отмечается в докладе.

В 2024 году у ряда стран Центральной и Западной Европы был "беспрецедентный рост военных расходов в связи с реализацией новых обязательств по расходам и масштабных планов закупок". Расходы Германии увеличились на 28% и достигли $88,5 млрд, что является самым большим показателем для Центральной и Западной Европы и четвертым по величине в мире. Военные траты Польши выросли на 31% и достигли $38 млрд в 2024 году, что составляет 4,2% ВВП страны.

Все члены НАТО увеличили в 2024 году свои военные расходы. Общий показатель для стран альянса составил $1,506 трлн. Из 32 членов НАТО 18 потратили на военные нужды не менее 2% ВВП, в то время как в 2023 году таких государств было 11. Это самый высокий показатель с момента принятия НАТО руководства по военным расходам в 2014 году.

Соответствующие расходы США выросли на 5,7% и достигли $997 млрд, что составило 66% общих военных затрат НАТО и 37% от мирового показателя в прошлом году. Значительная часть бюджета США на 2024 год была направлена на модернизацию военного потенциала, включая ядерный, с целью сохранения стратегического преимущества над Россией и Китаем, подчеркивается в докладе.

Европейские члены НАТО потратили на оборону в общей сложности $454 млрд, что составляет 30% от всех расходов альянса.

Ближний Восток

Военные расходы в странах Ближнего Востока в 2024 году достигли $243 млрд, что на 15% больше, чем в 2023 году, и на 19% больше, чем в 2015 году.

Военные траты Израиля выросли на 65%, до $46,5 млрд, что стало самым крупным годовым ростом со времен Шестидневной войны 1967 года. Это объясняется, по мнению СИПРИ, продолжением боевых действий в Газе и обострением конфликта с шиитской организацией "Хезболлах" на юге Ливана. Израиль тратит на эти цели до 8,8% ВВП, что является вторым по величине показателем в мире, говорится в докладе. Военные расходы Ливана выросли на 58%, до $635 млн, после нескольких лет снижения из-за экономического кризиса и политических потрясений.

Военные расходы Ирана сократились в прошлом году на 10%, до $7,9 млрд. "Влияние санкций на Иран серьезно ограничило его возможности по увеличению расходов", - отмечается в докладе СИПРИ.

Индия, Китай и Япония

Китай, занимающий второе место в мире по объему военных расходов, увеличил их в 2024 году на 7%, примерно до $314 млрд. На эту страну пришлось 50% всех военных затрат в Азии и Океании. Расходы Тайваня, которые в докладе СИПРИ подсчитываются отдельно от материкового Китая, увеличились на 1,8% и достигли $16,5 млрд.

Расходы на оборону Японии стали больше на 21%, достигнув $55,3 млрд, что является самым большим годовым ростом с 1952 года (1,4% ВВП - самый высокий показатель с 1958 года).

Военные расходы Индии (пятые по величине в мире) выросли, по оценкам института, на 1,6%, до $86,1 млрд.