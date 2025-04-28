ЦТАК: деятельность военных КНДР в России отвечает международному праву

Деятельность военных Северной Кореи на территории России соответствует международному праву. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Военная деятельность вооруженных сил [Корейской Народно-Демократической] Республики на территории РФ всецело отвечает всем статьям и духу Устава ООН и других международных прав, договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, также является образцовым, замечательным примером самых верных действий для их исполнения", - говорится в документе.

В ночь на 28 апреля южнокорейское информагентство "Рёнхап" сообщило, что КНДР официально заявила о направлении военных подразделений в Российскую Федерацию. Решение было принято в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. 26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.