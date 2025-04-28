Украинская армия 19 раз обстреляла территорию ДНР за сутки

Подразделения Вооруженных сил Украины 19 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за сутки, выпустив 36 боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал "Факты военных преступлений Украины".

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Обстрелы произошли на Горловском направлении, говорится в публикации. По информации авторов канала, в результате атак ВСУ один человек не выжил, еще шесть мирных жителей получили ранения.

Кроме того, повреждены одно жилое строение и два объекта гражданской инфраструктуры.