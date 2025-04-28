Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально заявила о направлении военных подразделений в Российскую Федерацию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщило южнокорейское информагентство Рёнхап, ссылаясь на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Как передает ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

"Российская сторона была уведомлена о данном шаге", — подчеркнули в сообщении.

"Сложившаяся ситуация требует выполнения обязательств по договору. Мы отдаем долг памяти павшим бойцам, и в их честь в Пхеньяне будет возведен монумент боевой славы", — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился. Герасимов также подтвердил участие военных КНДР в боях. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".