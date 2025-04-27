В Нидерландах состоялась акция против поставок оружия Украине

Lenta.ru

В Амстердаме (столица Нидерландов) состоялась демонстрация против поставок вооружения Украине, в ней приняли участие десятки человек. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В Нидерландах состоялась акция против поставок оружия Украине
© globallookpress.com

Акция началась днем 27 апреля на площади Дам. Митингующие прошли по центральным улицам города. Они несли плакаты, на которых было написано: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!» и «За мир с Россией!».

«Я вижу, что люди в Нидерландах постепенно меняют свое мнение о ситуации. Они больше не верят рассказам основных средств массовой информации об этой войне, а также о других войнах», — рассказал активист по имени Марк.

Ранее сообщалось, что Нидерланды дадут Украине 150 миллионов евро на обеспечение страны системами противовоздушной обороны (ПВО) I-Hawk.

В мире
Военные новости
Амстердам
Украина