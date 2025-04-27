В Германии прокомментировали возможность выхода страны из конвенций по минам

Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов. Об этом в интервью ARD заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Он подчеркнул, что каждая страна должна самостоятельно принять это решение для себя сама. Он подчеркнул, что Германия заняла очень четкую позицию по этому вопросу.

24 апреля президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Латвийские власти сегодня полагают, что такие боеприпасы в сочетании с другими типами вооружений могут повысить обороноспособность страны.

До этого заведующий кафедрой Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей заявил, что власти Финляндии могли выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией.