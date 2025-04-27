Белорусские военные вернулись из России после обучения в учебно-боевом центре совместной подготовки.

«Военнослужащие одного из подразделений вооружённых сил нашей страны вернулись из Российской Федерации после обучения в учебно-боевом центре», — говорится в заявлении Минобороны республики.

В марте в Белоруссии начали проверку боеготовности ВС.

В середине сентября запланированы совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025».