Белорусские военные вернулись из России после обучения
Белорусские военные вернулись из России после обучения в учебно-боевом центре совместной подготовки.
«Военнослужащие одного из подразделений вооружённых сил нашей страны вернулись из Российской Федерации после обучения в учебно-боевом центре», — говорится в заявлении Минобороны республики.
В марте в Белоруссии начали проверку боеготовности ВС.
В середине сентября запланированы совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025».