Операция по вторжению в Курскую область, которую провёл киевский режим, обернулась очередным провалом для Вооружённых сил Украины. Она не принесла абсолютно никакого результата, заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что украинские войска на протяжении всей операции оставались вдалеке от Курска и на самом деле занимали совсем небольшую территорию региона.

«Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принёсшей совершенно никаких результатов… И опять же, если подтвердится, что это было сделано по инициативе британцев, то это очередной провал», — сказал евродепутат.

Путин обратился к военным военным, освободившим Курскую область

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Париже предпочитают молчать об освобождении Курской области от ВСУ, поскольку там не принято комментировать провалы Владимира Зеленского.