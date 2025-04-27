Депутат ЕП Мариани: вторжение в Курскую область — очередной провал ВСУ

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Операция по вторжению в Курскую область, которую провёл киевский режим, обернулась очередным провалом для Вооружённых сил Украины. Она не принесла абсолютно никакого результата, заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Депутат ЕП назвал вторжение в Курскую область провалом ВСУ
© РИА Новости

Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что украинские войска на протяжении всей операции оставались вдалеке от Курска и на самом деле занимали совсем небольшую территорию региона.

«Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принёсшей совершенно никаких результатов… И опять же, если подтвердится, что это было сделано по инициативе британцев, то это очередной провал», — сказал евродепутат.

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Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Париже предпочитают молчать об освобождении Курской области от ВСУ, поскольку там не принято комментировать провалы Владимира Зеленского.

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