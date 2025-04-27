Украинский дрон «Баба-Яга» по ошибке снабжал продовольствием штурмовиков ВС РФ, захвативших вражеские позиции в Дзержинске (ДНР). Об этом рассказал штурмовик 51-й армии с позывным Каскад, передает РИА Новости.

Боец рассказал, что его товарищ взял в плен четырех мобилизованных украинских полицейских. Они сдались после взрыва первой гранаты. Группа российских штурмовиков доложила командованию о пленных, однако вывести их в тыл возможности не было. В итоге украинские пленные, чьи командиры не знали о случившемся, остались на позиции с россиянами. Снабжение по воздуху со стороны ВСУ при этом не прекращалось.

«"Баба Яга" регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — сказал Каскад.

По его словам, штурмовики российской армии продолжали уничтожать украинских боевиков, регулярно получая посылки с БПЛА, в которых был даже шоколад.

Ранее командира спецназа «Ахмат» опубликовал видео, как ВСУ по ошибке сбили собственный дрон «Лютый».