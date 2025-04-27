В Харьковской области Украины российские войска уничтожили американскую гаубицу M777 калибра 155 мм.

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Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Очередная американская гаубица M777 сожжена в Харьковской области. Обычно противник использует М777 как "кочующее орудие". На одном месте старается не задерживаться», — заявил российский военкор.

Он добавил, что орудие уничтожили бойцы-операторы дронов 1-й гвардейской танковой армии группы войск «Запад» Вооруженных сил России.

Ранее Поддубный рассказал о нокдауне самой боеспособной части Вооруженных сил Украины в результате освобождения Курской области. По словам военкора, сейчас они восстанавливают свою боеспособность. Поддубный подчеркнул, что разгром группировки украинской армии был неотвратим.