Военкор Поддубный заявил об уничтожении американской гаубицы на Украине
В Харьковской области Украины российские войска уничтожили американскую гаубицу M777 калибра 155 мм.
Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.
«Очередная американская гаубица M777 сожжена в Харьковской области. Обычно противник использует М777 как "кочующее орудие". На одном месте старается не задерживаться», — заявил российский военкор.
Он добавил, что орудие уничтожили бойцы-операторы дронов 1-й гвардейской танковой армии группы войск «Запад» Вооруженных сил России.
Ранее Поддубный рассказал о нокдауне самой боеспособной части Вооруженных сил Украины в результате освобождения Курской области. По словам военкора, сейчас они восстанавливают свою боеспособность. Поддубный подчеркнул, что разгром группировки украинской армии был неотвратим.