Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки назвал освобождение Курской области от украинских военных важным шагом к миру.

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Его слова передает ТАСС.

«Нам позвонили из Москвы и сообщили, что начальник Генштаба Герасимов доложил президенту Путину, что Курская область отбита. Это станет большим шагом на пути к прекращению огня», — заявил политик.

Судзуки также призвал японское правительство поддержать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира. По его словам, Японии необходимо показать свою позицию.

В России назвали важное последствие освобождения Курской области

Ранее турецкий политолог Айдын Сезер оценил последствия освобождения Курской области. По его словам, поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) является и поражением Владимира Зеленского, который потерял последний козырь на переговорах.