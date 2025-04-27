Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев проинформировал президента России Владимира Путина о том, что в ближайшее время леса на границе Курской и Сумской областей будут полностью очищены от остатков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что одиночные и разрозненные подразделения будут ликвидированы в ближайшие дни.

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Этот доклад был представлен в репортаже Первого канала. Офицер сообщил верховному главнокомандующему, что на данный момент российские войска установили контроль над селом Горналь и укрепились на его улицах. В настоящее время солдаты проводят операции по поиску украинских боевиков, скрывающихся в лесах.

— Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево. В ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены, — доложил боец.

Днем ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

26 апреля штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ установили российский флаг в Горнале — последнем населенном пункте Курской области, где находились украинские боевики. Позднее Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых показана работа военнослужащих.

Путин поблагодарил военнослужащих за эффективную работу и разгром украинских сил в регионе. Он также добавил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а противник понес значительные потери, что скажется на обстановке на линии фронта.