В Минобороны РФ рассказали об уничтожении JDAM и HIMARS

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Системы ПВО РФ уничтожили управляемую авиабомбу JDAM, снаряды HIMARS, дроны и зенитные управляемые ракеты С-200. Об этом в сводке специальной военной операции на 27 апреля сообщает Минобороны России.

В сводке сказано, что противовоздушная оборона ВС РФ успешно отразила несколько ударов с применением снарядов, поставленных Киеву Западом.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Кроме того, российские авиация, БПЛА ракетные войска и артиллерия нанесли результативный удар по инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке дронов и складам боеприпасов ВСУ.

Также поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований Киева в 168 районах.

В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Крым

Накануне сообщалось, что российские системы ПВО перехватили десятки воздушных целей, включая JDAM и HIMARS.