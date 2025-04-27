В Минобороны РФ рассказали об уничтожении JDAM и HIMARS
Системы ПВО РФ уничтожили управляемую авиабомбу JDAM, снаряды HIMARS, дроны и зенитные управляемые ракеты С-200. Об этом в сводке специальной военной операции на 27 апреля сообщает Минобороны России.
В сводке сказано, что противовоздушная оборона ВС РФ успешно отразила несколько ударов с применением снарядов, поставленных Киеву Западом.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
Кроме того, российские авиация, БПЛА ракетные войска и артиллерия нанесли результативный удар по инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке дронов и складам боеприпасов ВСУ.
Также поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований Киева в 168 районах.
В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Крым
Накануне сообщалось, что российские системы ПВО перехватили десятки воздушных целей, включая JDAM и HIMARS.