Глава Минобороны Пакистана обвинил Британию в конфликте Исламабада и Дели

Историческая вина за нынешний конфликт между Пакистаном и Индией лежит на Британии, которая вела колониальную политику в регионе. Об этом заявил глава пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф в эфире RT International.

Хаваджа Асиф напомнил, что процесс разделения двух стран был крайне кровавым, Британия «оставила всё в руинах», но отказалась нести ответственность за колониальные времена и наступившие последствия.

«Пять или шесть раз мы воевали из-за Кашмира. Так что Британия должна объясниться за это», — сказал Асиф.

По его словам, если обратиться к истории, то во всех регионах мира ясно различимы отголоски британской колониальной политики. Это «разногласия, территориальные и расовые споры и так далее».

«Таково наследие колониальной державы», — добавил Асиф.

В воскресенье индийские и пакистанские войска вступили в бой в приграничной долине Кашмира.

Ранее Асиф заявил о низкой вероятности обмена ядерными ударами между Пакистаном и Индией. Он отметил, что «не думает, что дело зайдет так далеко».