Врио командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ доложил президенту России Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы ВСУ методично уничтожаются российскими войсками в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

Операция по освобождению Курской области завершилась 26 апреля 2025 года.

«Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены», — отметил офицер.

ВС РФ завершили разгром формирований ВСУ в Курской области

Ранее Путин сообщил, что авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась. Он добавил, что полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта.