В ходе освобождения села Горналь в Курской области Вооруженные силы (ВС) РФ столкнулись с наемниками из разных стран.

Об этом рассказал ВГТРК командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол».

«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наемники из Соединенных Штатов Америки», — рассказал боец.

«Апостол» добавил, что армии России также противостояли и наемники из Турции. В доказательство своих слов военнослужащий продемонстрировал шеврон.

26 апреля глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

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Герасимов отметил, что в настоящее время в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных украинских бойцов, пытающихся укрыться от военных ВС РФ.

27 апреля врио командира 810-й бригады морских пехотинцев доложил российскому лидеру, что все одиночные и разрозненные группы Вооруженных сил Украины, оставшиеся в Курской области, будут уничтожены.